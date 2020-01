Robintur, con il nuovo sito l’ecommerce che porta clienti in agenzia

14:57

Si configura come un’agenzia di viaggi online aperta 24 ore su 24 il nuovo portale di Robintur, messo online da pochi giorni come primo tassello del nuovo ecosistema digitale, una infrastruttura tecnologica e di marketing avviata più di un anno fa con investimenti per circa un milione di euro, per sviluppare la strategia omnicanale della società.

Il progetto, realizzato da Alkemy, prevede che il cliente possa calcolare preventivi e salvarli nella proprio area clienti, scegliere e contattare l’agenzia più vicina per concludere la pratica di persona (in ottica drive to store), oppure acquistare un viaggio, dare un acconto online e saldare in agenzia (O2O, Online to Offline). Esiste infine la possibilità di contattare telefonicamente l’ufficio prenotazioni online per chiarimenti, informazioni e acquisti.



“Si tratta di una innovazione radicale nel mondo dei network di agenzie – sottolinea Roberto Ciacci, direttore marketing e sistemi informativi di Robintur Travel Group – che consentirà di intercettare nuovi clienti e di offrire un’esperienza di acquisto moderna e omnicanale, coniugando l’immediatezza del canale online con il ruolo di servizio e di consulenza del canale fisico. Nei prossimi mesi porteremo ulteriori miglioramenti al nuovo sito, soprattutto sul versante dell'offerta di prodotto e dei contenuti”.



Tra le sezioni rinnovate, lo store locator che consente di individuare l’agenzia del gruppo più vicina, la sezione dedicata ai soci Coop, le collezioni di prodotto, che possono essere aggregate per linee e sotto-linee, a partire dai cataloghi esistenti. La nuova infrastruttura tecnologica consentirà inoltre di innovare i servizi digitali per la rete di agenzie del Gruppo. L’evoluzione del progetto prevede almeno altri due importanti rilasci nei prossimi due anni.