Gli addetti ai lavori sono ormai abituati ad affrontare le emergenze. Gli ultimi anni del turismo non sono certo stati tranquilli, tra improvvisi stop delle destinazioni, fallimenti più o meno annunciati ed emergenze di vario tipo. Il 2020, purtroppo, non sembra voler sfatare questa regola: ancora prima che finisca il primo mese, il settore ha già avuto a che fare con alcune uscite di scena e allarmi da varie parti del mondo.

Ma quanto, effettivamente, questi eventi si ripercuoto sull’attività quotidiana di chi lavora nel settore travel? Per tastare il polso del mercato, TTG Italia ha deciso di lanciare una nuova inchiesta, coinvolgendo i lettori di questa testata.



La parola dunque passa a voi che leggete queste colonne: cliccando su questo link ci potrete indicare qual è, a vostro parere, l’ostacolo più grosso che il turismo si troverà ad affrontare nel 2020.



Dalle emergenze sanitarie ai fallimenti delle compagnie aeree, passando dall’overtourism fino all’eccesso di offerta, senza dimenticare il famigerato fai da te, che Internet ha portato nelle case di ogni potenziale cliente.



A ben vedere, non c’è nulla che il settore del travel non abbia già affrontato e, in qualche modo, superato. Però è importante lanciare uno sguardo sui prossimi mesi per indossare in tempo la corazza e lanciarsi nella mischia.



Qualunque cosa aspetti il turismo nel 2020, una cosa è certa: il mercato saprà reagire.



