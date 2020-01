Aiav chiede un tavolo congiunto per il problema coronavirus

10:03

Un’attività di collaborazione fra le associazioni di categoria del turismo per affrontare in maniera comune la questione coronavirus.

La paura di una pandemia, infatti, sta aumentando anche in Italia con i primi casi registrati in questi giorni: per questo Aiav, anche a fronte delle molte cancellazioni registrate anche su destinazioni ben distanti dalla Cina, chiede alle altre associazioni di fare fronte comune.



“Abbiamo invitato i rappresentanti di Fiavet, Fto, Aidit, Assoviaggi e Astoi ad indire rapidamente un tavolo congiunto che stabilisca linee comuni efficaci ed etiche, coerenti con i principi di legge e con quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre che trasparenti verso il cliente finale – dice Aiav in una nota -. Ci auguriamo che tutte le sigle accettino l’invito a collaborare urgentemente al fine di poter fornire risposte chiare e condivise a tutti i viaggiatori”.