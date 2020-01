Robintur Travel Group: “Nel 2019 vendite per 305 milioni”

15:10

Si chiude in crescita il 2019 di Robintur Travel Group. I numeri del preconsuntivo parlano di vendite per 305 milioni, realizzate dalla rete diretta e dalle società controllate, con le insegne Robintur e Viaggi Coop.

Un risultato che il gruppo in una nota attribuisce “alle importanti operazioni di acquisizione e partnership siglate con Cherry Travel di Vignola e Orchidea Viaggi di Milano”.



Focus sul marketing

In forza della performance del 2019, il nuovo anno si apre con un ulteriore rafforzamento della strategia e del team marketing e commerciale.



La direzione Marketing e sistemi informativi di gruppo è infatti stata affidata da gennaio a Roberto Ciacci, in forze alla società da 2018 dopo una precedente esperienza nel settore tour operating e hotellerie come direttore marketing e comunicazione del gruppo Eden Viaggi.



In passato, Ciacci ha ricoperto i ruoli di head of digital marketing di Automobili Lamborghini, digital project manager del centro di supercalcolo interuniversitario Cineca e responsabile dell’assistenza tecnica ai clienti dell’Internet Service Provider NETTuno.



È inoltre docente di Digital Strategy della Bologna Business School dell’Università di Bologna.