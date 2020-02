Hertz Italia pensa al 2020 con novità sulla flotta e non solo

08:30

Un trend positivo da cavalcare con un bilanciamento della flotta sui modelli Suv, con con investimenti in Selezione Italia, che fin dal lancio ha ottenuto riconoscimento crescente da parte del pubblico. E con altre novità che ancora restano nel cassetto.

Hertz Italia lancia la sfida per il 2020 dopo un anno che si è concluso con risultati molto positivi. L’analisi dell’andamento per la gamma Premium, infatti, evidenzia una crescita del numero complessivo dei noleggi e del totale dei giorni di noleggio fatturati.



“Questo per noi rappresenta un grande impulso a migliorarci e a trovare soluzioni che soddisfino le esigenze di chi sceglie di viaggiare con noi – dice Massimiliano Archiapatti, a.d. e direttore generale di Hertz Italia -. Il 2020 sarà un anno ricco di novità sia per il business rivolto al cliente leisure che a quello b2b su cui stiamo investendo importanti risorse sia per le scelte di prodotto che di servizio. È un mercato in crescita e molto competitivo che richiede grandi energie.”