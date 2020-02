Kuda: nuovo accordo con Geo Travel Network

15:51

Prende il via da questo mese la nuova collaborazione tra Kuda tour operator e Geo Travel Network. L’obiettivo è quello di potenziare la presenza dell’operatore all’interno delle agenzie della rete di distribuzione, “molte delle quali ci seguono già da tempo - sottolinea Livia Nardone, responsabile sales & marketing del tour operator - tempo perché Kuda corrisponde un po’ al tipo di operatore che cercano: di nicchia, flessibile, con prezzi finiti e soprattutto accessibile, dove sono i product managers a rispondere direttamente al booking per dare informazioni chiare e precise, evitando all’agente perdite di tempo o non risposte”.

Tra le destinazioni principali dell’operatore ci sono Marocco, Giordania, Alto Egitto, Emirati, Namibia, Sudafrica e Oceano Indiano. Le agenzie, aggiunge Nardone, “avranno tempo fino al 30 aprile per dimostrarci il loro potenziale ed incrementare di ulteriori 2 punti percentuali la loro commissione”.