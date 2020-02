Geo Win4all: oltre 1.000 agenzie per l’edizione 2020

09:26

Il programma Win4all di Geo arriva a quota 1.040 agenzie di viaggi per l’edizione 2020. Partito nel 2016 con 688 punti vendita, è arrivato così a coinvolgere oltre il 90% dei dettaglianti del gruppo, con una percentuale che sfiora il 100% per le agenzie Gold.

Tra overcomission dei tour operator e bonus del network, lo scorso anno sono stati erogati 1,35 milioni di euro di premi (erano 400mila nel 2016). Per l’anno in corso, dunque, Geo ha annunciato di aver aumentato il budget, con la previsione di distribuire ancora più premi rispetto all’edizione precedente.



“Questo risultato ci rende ancora più orgogliosi di quanto fatto nelle precedenti edizioni - commenta il direttore generale Dante Colitta -. Non era facile nè scontato ripetersi in un anno ‘movimentato e nervoso’ come è stato quello vissuto dal trade fino ad ora”.