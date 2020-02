Smartbox lancia i cofanetti per Disneyland Paris

11:07

Smartbox annuncia il varo di un nuovo cofanetto di viaggi che ha per protagonista Disneyland Paris, che verrà distribuito in due versioni: la prima dedicata alle coppie e la seconda alle famiglie. La nuova proposta viene annunciata in occasione di San Valentino.

Il primo cofanetto prevede due biglietti di ingresso per uno dei due parchi a scelta, Disneyland o Walt Disney Studios.



l secondo cofanetto invece comprende gli ingressi per 2 giorni per 4 persone, sempre con la possibilità di scegliere uno dei due parchi.



Le giftbox per Disneyland Paris sono disponibili anche nelle agenzie di viaggi.