Fuel: il prezzo scende sotto quota 600 dollari

11:44

Per la prima volta dopo 12 mesi, a gennaio il prezzo medio del jet fuel per tonnellata metrica scende sotto quota 600 dollari. Rispetto al mese precedente si tratta di un calo di 41 dollari, pari a un -6,4%.

In particolare, come sottolinea la nota di Fto, il prezzo ha registrato una brusca frenata nel corso dell’ultima settimana, a causa degli effetti sui viaggi del Coronavirus, e dunque alla riduzione della domanda. Rispetto a gennaio dello scorso anno, comunque, il calo è solo dello 0,3%.



Per quanto riguarda invece la valuta, a gennaio la Bce dichiara un cambio medio pari a 1,11004 dollari per un euro, con una sostanziale stabilità rispetto al mese precedente, dal momento che la variazione è di un -0,12%)