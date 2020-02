08:44





TTG Italia, da oggi, è anche podcast: questa testata ha aperto il canale Gente di Viaggi, disponibile su Spotify, per raccontare il mercato dei viaggi con interviste, approfondimenti e commenti, direttamente dalla voce dei protagonisti del settore.

Le prime puntate sono già online e possono essere ascoltate sia attraverso il player in questa pagina, sia direttamente sulla piattaforma di streaming: per non perdere nemmeno uno dei prossimi appuntamenti è sufficiente iscriversi al podcast.



È possibile scaricare l’app di Spotify sia in versione mobile (dispositivi Android e iOS) sia in versione desktop, per Pc e computer Apple.



Gente di Viaggi vi racconterà il settore del turismo come nessuno ha mai fatto prima, mettendo al centro le persone che ogni giorno lavorano per progettare, creare e vendere i viaggi.



Contemporaneamente, le interviste e i commenti affronteranno i principali temi di attualità del settore, con uno sguardo nuovo sul comparto travel.