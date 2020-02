Zilio, Primarete: “Il 2020 sarà l’anno dei servizi digitali”

09:52

Il 2020 per Primarete e Travelbuy sarà l’anno dei servizi online. A tracciare la rotta del network per i prossimi dodici mesi è il presidente, Ivano Zilio (nella foto), che in una nota spiega: “L’obbiettivo di quest’anno è di rafforzare il supporto alle agenzie, implementando il customer care, garantendo un contatto rapido per essere supportate giornalmente su tutte le novità del network”.

Pmi della distribuzione

Il nuovo anno, perciò, “non sarà una corsa ai numeri”, ma, precisa Zilio, “perseguiremo un modello di pmi della distribuzione, puntando sulla qualità delle affiliazioni, curando soprattutto il rapporto umano e lo sviluppo professionale; offrendo sempre nuovi servizi online alle agenzie”. In questo modo, le agenzie del network potranno avere accesso a prodotti capaci di differenziarle dal resto del mercato. “Con questo modello, in un posizionamento di media distribuzione organizzata mentre i competitor si scontrano nella grande distribuzione – aggiunge il presidente di Primarete -, crediamo fermamente di avere ancora margini di crescita”.



Il percorso

Il percorso è già iniziato con il lancio della piattaforma multiGds Flynet. “Le nostre piattaforme digitali – conclude Zilio - sono strumenti sempre più orientati a facilitare l’agenzia nell’intercettare nuove fasce di clientela, modificando però gli stili di vita e le abitudini di acquisto del consumatore (sono sempre più digitali). È partendo da questo punto che un digital network come il nostro sostiene con supporti concreti la vita futura del modello agenziale”.