FlyKube: viaggi a sorpresa per 15mila clienti

La startup FlyKube chiude un anno di forte crescita e si prepara all’espansione. L’azienda che opera nel settore dei viaggi a sorpresa nel 2019 ha registrato una progressione del 400% (con un totale di 15mila clienti) e ora sta valutando lo sbarco su ulteriori mercati Europei. Nel mirino, come riportato da una nota, ci sarebbero Germania, Svizzera e Austria: grazie a questi nuovi bacini l’obiettivo è di incrementare ancora il ritmo di crescita.

“La nostra idea era quella di rendere accessibile a tutti questa idea di viaggio, proponendo anche pacchetti della durata di pochi giorni e a prezzi davvero contenuti - sottolinea Paolo Della Pepa, ceo di FlyKube -. Per chi, invece, cerca qualcosa in più, sono stati pensati quello multidestinazione, lanciato lo scorso anno, e VipKube, nel quale proponiamo sistemazioni in hotel a 4 o 5 stelle, organizzando anche alcune attività speciali da fare durante il soggiorno”.