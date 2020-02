Nuovo pricing e garanzie per Filo diretto Easy

12:14

Si rinnova Filo diretto Easy la polizza viaggi individuale di Nobis Filo diretto Assicurazioni dedicata alle coperture per i viaggi. È infatti stato lanciato un restyling delle garanzie e un pricing migliorato, per soddisfare sempre meglio sia le agenzie di viaggio che i loro clienti.

In particolare le garanzie annullamento, spese mediche e assistenza, sono state aggiornate in modo tale da renderle più ampie.



Tra i numerosi benefici pensati per le agenzie spicca la funzionalità ‘Decidi il Premio’, grazie alla quale l’operatore può scegliere di ridurre il premio al cliente di Filo diretto Easy in modo da ottenere il massimo della flessibilità e “coccolare” il cliente. Allo stesso modo la funzione, quando il premio della polizza supera i 200 euro, permette di agire sull’importo oppure effettuare una segnalazione alla compagnia. In quel caso sarà la stessa Nobis Filo diretto a gestire direttamente il cliente per offrirgli la miglior soluzione, riconoscendo all’agenzia la commissione per la segnalazione.



“Abbiamo voluto rinnovare Filo diretto Easy, il nostro prodotto di punta nel settore del travel insurance, per garantire più flessibilità alle agenzie di viaggi e al tempo stesso per venire incontro alle esigenze del mercato anche in termini economici –sottolinea Stefano Pedrone (nella foto), responsabile direzione turismo di Nobis Filo diretto Assicurazioni-. La revisione del pricing, che riguarda soprattutto i viaggi con destinazione Mondo e Usa e Canada, l’ampliamento delle garanzie, andando ad aggiungersi alla semplicità di utilizzo della nostra piattaforma e ai servizi integrativi dal forte accento tecnologico, crediamo possano rafforzare la nostra proposta agli operatori del settore offrendo loro un vantaggio competitivo volto alla crescita del business e al tempo stesso alla fidelizzazione dei clienti”.