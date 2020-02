di Amina D'Addario

"Sicuramente i clienti interagiscono con noi in maniera diversa, magari su chat o attraverso la pagina Facebook, ma il valore della consulenza che le nostre agenzie sono in grado di erogare è indiscussa". A parlare del ritorno della clientela alla distribuzione fisica è stato l'amministratore delegato di Welcome Travel, Adriano Apicella, dal palco della convention annuale che al museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, alle porte di Napoli, ha riunito più di un migliaio di agenzie.

"Se in passato si è affermata la moda che ha trasformato ogni cliente in un agente di viaggi oggi si vedono facce nuove bussare alla nostra porta. Si sta affermando la consapevolezza che per organizzare anche solo un week end a Londra si bruciano tre settimane tra recensioni e alberghi da guardare": così ha sottolineato Apicella soffermandosi poi sulla numerica dei punti vendita, finalmente stabilizzatasi a livello nazionale dopo anni di chiusure.



"Nel 2009 si contavano 13.200 agenzie d viaggi operative, da tre anni ci siamo invece attestati attorno alle 8.400, un numero probabilmente corretto rispetto alla domanda che intercettiamo".



L'andamento delle vendite

Quanto ai risultati del network Apicella ha poi evidenziato che "il transato leisure di Welcome ha toccato nel 2019 i 788 milioni di euro, con un incremento dell'11% rispetto all'anno prima".



L'andamento per cluster di prodotto é stato contrassegnato da una crescita del 12% della linea, dell'11% del segmento villaggi e charter, del 10% delle crociere e del 3% del Mare Italia. "Un risultato di consolidamento che - ha precisato il manager - ha risentito della ripartenza dell'Egitto di cui il mercato aveva bisogno´.



