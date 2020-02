Vairo, TrustForce:

di Oriana Davini

Non solo la partnership ormai consolidata con Disneyland Paris, estesa da quest'anno in tutta Italia, ma anche l'ampliamento del territorio dei clienti in portfolio, una quindicina di aziende del turismo tra t.o. specializzati nel tailor made e trasporti: così TrustForce punta a crescere nel 2020 "di almeno un 40 per cento", assicura il ceo, Gian Paolo Vairo.

L'anno appena concluso "ha performato bene, siamo già riusciti a portare un piccolo dividendo agli azionisti. Il 2020 sarà un anno di forte crescita".



I nuovi clienti

La società ha appena siglato un accordo con World Explorer, "con l'obiettivo di aprire il Sud Italia, dove sono meno presenti" e annovera tra i clienti anche Grandi Navi Veloci e Brixia Tour Operator, per cui gestisce a livello commerciale anche la parte charter.



"Ma facciamo anche molti progetti di marketing e comunicazione, in questo momento stiamo lavorando con Best Western".