Gattinoni, arriva MatePacker per i Millennials

11:43

Gattinoni arriva sul mercato con un progetto che parla ai Millennials, ovvero i nati tra il 1981 e il 1986, "che costituiscono l'11,2% della popolazione italiana e rappresentano una fetta importante del mercato" spiega Silvia Andreani, Senior Client Executive di Kantar (a destra nella foto).

Da qui l'esigenza di un piano disegnato appositamente per loro. Nasce così MatePacker, destinato ai traveller che vogliono esplorare il mondo alla scoperta di culture e tradizioni. "Trattiamo oltre 30 destinazioni in 5 aree del mondo con itinerari che porteranno i viaggiatori a vivere esperienze uniche - racconta Marco Ferrari, referente MatePacker (al centro nella foto) -. Pensato per il target 25-45 anni, il progetto prevede partenze in gruppi da un minimo di 6 persone a un massimo di 14 con guide in loco e la maggior parte dei servizi land inclusi".



Sito operativo da marzo

"Sarà distribuito online per allinearci alle abitudini di consumo del target ma anche in tutte le 900 adv Gattinoni Mondo di Vacanze", sottolinea Isabella Maggi, direttrice della comunicazione per Gattinoni (a sinistra nella foto). "Chi andrà in agenzia pagherà un prezzo più basso che acquistando online, un'iniziativa che nasce con un duplice obiettivo: educare i clienti verso un concetto non giurassico di agenzia e far capire agli agenti come parlare a questo segmento per intercettarne e soddisfarne le esigenze".



Il sito MatePacker sarà online operativo a partire da marzo con un e-commerce consumer e una sezione che rimanderà invece alla prenotazione tramite adv. Sul fronte della formazione è prevista un'academy per quegli agenti che, sentendosi più vicini a questa tipologia di prodotto, prenderanno parte a un corso ad hoc per diventare MatePacker specialist.



Gaia Guarino