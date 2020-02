di Isabella Cattoni

14:32

Tutti gli attori della filiera turistica devono garantire il rispetto delle norme per la tutela del passeggero, e nel caso delle agenzie si parla di adesione alla normativa su licenza, Rc e fondo di garanzia a tutela di fallimenti e insolvenze. Astoi scende in campo per proteggere non solo il cliente finale, ma anche tutte quelle agenzie che si sono già messe in regola e che operano nel rispetto della legge. “Il mercato è cambiato profondamente nel corso degli ultimi anni – ha spiegato il presidente di Astoi, Nardo Filippetti – e il fondo di garanzia è ormai una realtà consolidata. Per questo abbiamo deciso, come associazione dei tour operator, di lanciare una piattaforma nella quale raccogliere i dati di tutte le agenzie di viaggi in regola con la normativa”.

Il progetto

L’esigenza di dare un messaggio forte al consumatore finale sul fatto che “chi prenota in agenzia è garantito”, ha proprio l’obiettivo di riportare il cliente nel punto vendita, come ha evidenziato il vice presidente Astoi, Frederic Naar . “Il progetto verrà definitivamente sviluppato entro marzo con il rilascio della piattaforma, che consentirà una semplificazione del lavoro degli associati, anche di quelli di medie- piccole dimensioni che potrebbero avere maggiori difficoltà di accesso ai dati”.



In futuro, come ricordato dal responsabile comunicazione Astoi, Marco Peci, si potrebbe pensare anche a una sorta di bollino di certificazione delle agenzie presenti sulla piattaforma, in modo tale da offrire al consumatore un’ulteriore garanzia di serietà del punto vendita da veicolare con un’apposita campagna di comunicazione.