Se c’è un settore in deciso fermento nel turismo, in questi anni, è la distribuzione. E uno dei protagonisti indiscussi della rivoluzione, negli ultimi tempi, è il gruppo Gattinoni. Per il podcast Gente di Viaggi, TTG Italia ha incontrato Isabella Maggi (ascolta l’audio con il player in alto), direttore marketing e comunicazione, proprio per farsi raccontare l’evoluzione del network.



“Orma non parliamo più di gruppi d’acquisto - puntualizza Maggi - ma di agenzie che si uniscono per fare investimenti”. Questo è il primo passaggio che definisce la trasformazione della distribuzione organizzata negli ultimi anni.



Ma c’è anche un ulteriore tratto distintivo: la mission del network, oggi come oggi, è quella di fornire servizi e prodotto alle agenzie di viaggi, anche nell’ottica di target specifici “come quello dei Millennial”, cui sono rivolti alcuni degli investimenti messi in campo dal network Gattinoni. Anche perché “il servizio è alla base della convivenza” tra le diverse anime della rete Gtn, sottolinea ancora Isabella Maggi.