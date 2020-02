Jal rafforza l'accordo con Amadeus per la distribuzione tramite Ndc

12:49

Japan Airlines accelera la strategia di distribuzione tramite Ndc rafforzando la partnership con Amadeus. L'implementazione di Amadeus Altéa Ndc aiuterà infatti Jal a migliorare l'assistenza e la vendita delle sue offerte attraverso diversi canali; un must per il mercato, come spiega Gabriele Rispoli, direttore commerciale Amadeus Italia (nella foto): “Riteniamo - dice - che per le compagnie aeree sia fondamentale aprire opportunità di vendita multicanali e innovative. Implementando Amadeus Ndc connect, Japan Airlines sarà in grado di lavorare in modo agile e semplice per supportare la sua strategia di innovazione digitale a lungo termine per distribuire efficacemente Ndc”.

I contenuti per le adv

Jal distribuirà i propri contenuti Ndc tramite Amadeus Travel Platform utilizzando Amadeus Ndc Connect, una soluzione appositamente progettata per le compagnie aeree Altéa per rendere le offerte Ndc disponibili per le agenzie di viaggi di tutto il mondo.



Per i dettaglianti Amadeus questo significa che i contenuti Ndc del vettore saranno presto disponibili in Amadeus Travel Platform, attraverso connettività Ndc, garantendo continuità operativa e accesso a una vasta gamma di opportunità di scelta.



Jal sarà una delle compagnie aeree partner nel programma Ndc [X] di Amadeus, pensato per convogliare tutte le attività Ndc su Amadeus. Attualmente sono 16 i vettori che fanno parte del programma.