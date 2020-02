La stagione di Zoomarine festeggia i 15 anni del parco

14:34

Zoomarine compie 15 anni e lancia una stagione particolarmente ricca per celebrare la ricorrenza. Intanto, quella di quest’anno promette di essere la stagione più lunga di sempre: prenderà infatti il via sabato prossimo 15 febbraio con la Grande Festa di Carnevale.

Sempre in tema di ricorrenza, il parco lancia per i primi 3 weekend di apertura una promozione speciale con il ‘Pacchetto 15 anni’ e regala a tutti i nati nel 2005 (i quindicenni del 2020) un abbonamento annuale per gli ingressi.



La stagione 2020 si apre con una vera e propria ‘Carica dei cuccioli’: sono tanti infatti i nuovi cuccioli di Zoomarine con oltre 49 fiocchi rosa e azzurri arrivati e in arrivo che porteranno a 400 gli animali presenti nel parco.



Grandi sorprese, esperienze interattive, iniziative speciali e un ricco calendario di eventi caratterizzeranno il 2020 di Zoomarine con un rinnovato team di animazione e con una nuova attrazione horror, la Clinica.



Verrà anche inaugurato un percorso interattivo, il “#Selfiemania”, attrazione lungo la quale verranno allestiti vari set fotografici disegnati per creare opportunità selfie memorabili, per immortalare la giornata e condividere le emozioni con tutti i propri followers.