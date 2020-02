Star Clippers: per la prima volta in adv l'anteprima vendite 2021 in Italiano

11:11

Per la prima volta, Star Clippers arriva in agenzia con l'anteprima delle vendite 2021 in italiano. Nei prossimi giorni le adv riceveranno infatti una piccola pubblicazione che raccoglie "alcune delle nostre crociere in partenza nel 2021 - spiega Birgit Gfolner (nella foto), sales manager della compagnia -: è un altro strumento di vendita con cui anticipiamo ulteriormente il nuovo catalogo, che uscirà in occasione di TTG Travel Experience a Rimini".

Un gesto che conferma l'importanza del mercato nostrano per Star Clippers, che nel 2020 ha infatti aumentato il budget dedicato alla Penisola. "Abbiamo tradotto in italiano anche tutte le on board card, che prima erano disponibili solo in inglese".



A questi strumenti si unisce anche la campagna di advance booking, che fino al 30 aprile garantisce una riduzione per le crociere in partenza il prossimo inverno. O. D.