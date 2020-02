Sondaggio TTG: serve una visione di lungo periodo

10:35

Tra le sfide da affrontare nel 2020 emerse dalle risposte al sondaggio di TTG, c'è anche chi chiama in causa un altro fattore, forse meno sotto i riflettori di altri ma non meno imporante: la necessità di una progettazione e di una visione di lungo periodo. "I territori, le destinazioni, il Paese continuano a lavorare con prospettive troppo a breve termine - afferma Anthony La Salandra -. Che Italia turistica vorremmo nel 2050? E nel 2030? In assenza di questi traguardi condivisi, stiamo superando gli ostacoli che abbiamo di fronte senza allenarci o prepararci all'intera competizione". In diversi hanno tirato in causa anche la differenza di condizioni in cui si trovano a lavorare le agenzie di viaggi rispetto a internet, chiedendo dunque l'applicazione di una web tax.



Il servizio completo è disponibile sulla Digital edition di TTG.