Il Giappone in esclusiva di Gattinoni

09:02

Due tour in Giappone in esclusiva sul mercato italiano con Gattinoni Travel Experience. Così il Gruppo di via Moscova scommette su una delle destinazioni più in voga del momento, proponendo alle proprie adv la possibilità di vendere ai clienti "due tour con esperienze uniche", assicura Elisabetta Rullo, responsabile Travel Experience.

In particolare, le date di partenza sono 18 maggio e 19 ottobre, per un tour di 10 giorni e otto notti in collaborazione con Thai Airways, con partenza da Milano e da altre città su richiesta.



Validi per un massimo di 10 partecipanti, "sono itinerari che includono alcune esperienze molto particolari di nostra esclusiva: da Tokyo by night, con una visita ai quartieri meno noti e una cena tipica in un izakaya, le trattorie giapponesi, alla benedizione per le coppie da parte di un monaco zen presso un tempio". O. D.