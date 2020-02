Vivere & Viaggiare-Bluvacanze: a regime il sistema di assistenza clienti H24

12:04

Dopo la fase pilota avviata a ottobre dello scorso anno, il sistema di assistenza clienti H24 del gruppo Bluvacanze entra a regime, con un numero telefono attivo tutti i giorni dell’anno e contattabile da ogni parte del mondo.

“Le recenti notizie di attualità ci confermano che un servizio come quello offerto dal Gruppo Bluvacanze è sempre più strategico per supportare in ogni circostanza gli agenti Vivere&Viaggiare e Bluvacanze - commenta Claudio Busca, direzione generale leisure -, nonché per assistere tutti i clienti, indipendentemente dal punto vendita in cui hanno prenotato”.



Il servizio, precisa ancora la nota, ha permesso a gruppo di intervenire rapidamente a supporto dei clienti delle agenzie, sia per necessità personali che per difficoltà riguardanti la vacanza. “La velocità e l’efficienza del personale dedicato a questo servizio - conclude la nota - ha permesso di avere riscontri e valutazioni molto positivi sia da parte dei clienti sia da parte delle agenzie”.