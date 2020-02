08:03

Una linea di proodotto nuova per parlare a un nuovo target. A idearla è Gattinoni, che parte alla conquista della generazione che oggi più sembra influenzare attitudini e comportamenti di consumo: quella dei millennials. "Parliamo dei nati tra il 1981 e il 1986 - spiega Silvia Andreani, senior client executive, trends expert brand strategy & guidance della società di ricerche e marketing Kantar -, che costituiscono l'11,2 per cento della popolazione italiana e rappresentano una fetta importante del mercato". Da qui l'esigenza di creare un prodotto ad hoc per loro. Nasce così MatePacker, destinato ai solo traveller che vogliono esplorare luoghi lontani alla scoperta di culture e tradizioni.



