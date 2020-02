Piergallini Viaggi: rimborso integrale da Nobis per la quota pagata a Metamondo

12:26

Come anticipato su questa agenzia di stampa, Nobis ha avviato il rimborso agli agenti di viaggi per la quota pagata a Metamondo dopo l’annullamento dei viaggi avvenuto la scorsa estate.

Barbara Piergallini, dell’agenzia Piergallini Viaggi di di Pedaso in provincia di Fermo nelle Marche, ha infatti comunicato alla nostra redazione di essere stata rimborsata da Nobis per la quota intera pagata a Metamondo.