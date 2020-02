Cani, KKM Group: “Con Enjoynet apriamo ai nuovi partner”

10:20

Conta 120 agenzie di viaggi Enjoynet, il nuovo polo nato dall'unione di FreeNet Network ed Enjoy Travel Network, rete di agenzie facente capo da qualche mese a KKM Group. Un nuovo, importante traguardo che fa seguito a un 2019 con crescita a doppia cifra per KKM Group e testimonia la filosofia di apertura e flessibilità che caratterizza il gruppo, come spiega il suo presidente Andrea Cani. Ed è proprio lui che non manca di sottolineare come la filosofia del suo brand sia quella di un gruppo pronto ad accogliere nuovi partner, ovvero chiunque voglia fare qualcosa di buono per il mercato. "Siamo in ascesa - sottolinea - e stiamo lanciando una programmazione sotto il marchio Enjoy Destinations. Buona parte di essa sarà pensata e studiata andando a coinvolgere gli eventi che vendiamo già come experience".

