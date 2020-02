Assoviaggi Confesercenti su coronavirus: le richieste al Governo

11:55

Assoviaggi Confesercenti inteviene in merito alla psicosi da coronavirus. Secondo l’associazione, circa 50mila viaggiatori hanno cancellato un viaggio già prenotato, e altre decine di migliaia hanno annullato i preventivi.

Il fenomeno è diffuso: quasi il 50 per cento delle agenzie ha subito cancellazioni e ha dovuto rimborsare i viaggiatori. E se per il 48 per cento di queste la spesa per pratiche di rimborso è stata inferiore ai mille euro, per un altro 37 per cento la somma ha oscillato tra i mille e i 5mila, mentre per il 15 per cento restante è stata oltre i 5mila euro.

Le cancellazioni

Sempre secondo l’indagine di Assoviaggi, le agenzie segnalano il 20,3 per cento di cancellazioni per la Cina, mentre il 32 per cento di annullamenti riguarda il resto dell’Asia. Ma c’è anche un 22 per cento delle agenzie che ha dovuto rimborsare pratiche per l’Europa - Italia inclusa - ed un altro 26 per cento altre destinazioni (America, Africa e altre). Effetti anche sull’incoming: il 37 per cento ha rimborsato clienti provenienti dalla Cina, mentre un altro 14 per cento ha risarcito clienti da altri paesi dell’Asia. Alle cancellazioni però si aggiungono i cambiamenti di meta: il 44 per cento delle agenzie ha ricevuto richieste di riprogrammazione della meta.



Le richieste al Governo

“Il sondaggio condotto in questi giorni - afferma Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi - ci consegna una fotografia preoccupante delle ripercussioni che la fase di picco dell’allarme Coronavirus ha avuto sugli agenti. Per questo, raccogliendo le istanze delle imprese in questo momento di crisi, chiediamo al Governo mirati e tempestivi provvedimenti per contenere gli effetti negativi sul settore: dagli sgravi contributivi e fiscali, al posticipo delle scadenze relativamente alle imposte nazionali e locali, all’attivazione degli ammortizzatori sociali. L'auspicio è che il peggio sia ormai alle spalle, ma è necessario mantenere un'informazione corretta e adeguata che dia sempre la giusta misura della vicenda all’opinione pubblica, senza destabilizzarla ingiustificatamente”.