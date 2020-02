di Remo Vangelista

Un tavolo di crisi Geo Travel Network per rispondere alla crisi legata al coronavirus e lavorare al fianco delle adv. L’annuncio di queste ore arriva dall’amministratore delegato Luca Caraffini.

“Tutte le sere il nostro tavolo di crisi farà il punto della situazione per capire quali azioni intraprendere il giorno successivo”.



Caraffini sospira e ammette che sarà una settimana ad alta tensione con le agenzie sulle barricate perché inutile nascondere che le cancellazioni non mancheranno. Il manager Geo però non si perde d’animo e spiega a TTG Italia che:”Abbiamo attivato immediatamente i contatti con Astoi e ci aspettiamo anche una certa flessibilità da parte dei tour operator. Per esempio bisogna capire come rispondere e cosa rispondere alle cancellazioni dei clienti. Per non parlare delle penali future”.



Per sostenere il tavolo di crisi è stato chiesto l’intervento dell’avvocato Camilla Monese, esperta di diritto del turismo e legislazione turistica.”Faremo webinar per le nostre 1.300 agenzie con l’avvocato Monese, una formazione e informazione immediata e importante – aggiunge Caraffini –. Sarà una settimana dura, ma vogliamo essere al fianco delle nostre agenzie”. Al tavolo di crisi lavoreranno direzione generale, marketing, commerciale e legale.



