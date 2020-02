12:13

“La situazione è sotto controllo: quello che stiamo facendo in queste ore è attuare le politiche dei nostri fornitori, come compagnie aeree e società di trasporto in generale”. Michelle Pierri, Responsabile Servizio Clienti di BizAway, segnala come il diffondersi del coronavirus non abbia, per ora, avuto effetti su chi deve recarsi in trasferta di lavoro nei prossimi giorni.

Per ora le richieste di cancellazioni pervenute a BizAway, la piattaforma italiana di organizzazione di viaggi di lavoro che opera con oltre 400 aziende in tutto il mondo, non superano il 3,5% rispetto alla norma e sono soprattutto gli italiani a non voler partire.



Il personale dell’azienda fornisce assistenza h24 ai clienti: “Quello che facciamo - spiega Pierri - è segnalare ai nostri clienti le disposizioni messe in atto in queste ore dai nostri fornitori, come ad esempio Alitalia, i cui biglietti acquistati prima del 23 febbraio sono rimborsabili al 100%, così come per chi viaggia con Trenitalia e il cui biglietto è stato acquistato prima del 23 febbraio. Al momento non ci sono, invece, disposizioni particolari dalle strutture alberghiere su cui ci appoggiamo”.