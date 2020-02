Travelport ottiene la certificazione Ndc Aggregator di livello 4

10:53

Travelport ha ottenuto la certificazione Ndc di livello 4, come aggregatore della Iata. La piattaforma è in grado di fornire la gestione completa dell’offerta e degli ordini di una prenotazione Ndc, integrando le attuali funzionalità di annullamento di biglietti e cancellazioni con nuove funzionalità per modificare biglietti, nonché l'elaborazione di rimborsi.

“Fornire contenuti Ndc ai nostri clienti è una parte cruciale della strategia di contenuti multi-sorgente di Travelport e questa certificazione è il passo successivo nel riconoscere la nostra capacità Ndc – spiega Jason Clarke, chief commercial officer - Travel Partners -. La gestione di itinerari complessi per i loro viaggiatori, inclusi modifiche e cancellazioni, è una parte fondamentale del ruolo degli agenti di viaggio nostri clienti, quindi questa funzionalità è importante per dare vita a Ndc per l'intero settore".