Blunet: “Ecco come stiamo aiutando le nostre agenzie”

Blunet scende il campo per supportare le sue agenzie in questi giorni di emergenza per il coronavirus. “La priorità adesso - sottolinea Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze (nella foto) - è nella definizione di procedure per supportare la filiera turistica a tutti i livelli. Con associazioni e rappresentanti governativi siamo in contatto giornaliero per gestire al meglio la situazione e rappresentare le criticità anche economiche non certamente sostenibili dalla struttura distributiva italiana”.

Su quest’ultimo punto il network sta lavorando a contatto con Aidit che, insieme alle altre associazioni di categoria, è impegnata nel sollecitare al Governo la predisposizione di strumenti per limitare l'impatto economico di questa situazione.



L'unità di crisi

Il polo ha allestito una vera e propria unità di crisi al servizio degli affiliati, ai quali garantisce aggiornamenti costanti sugli sviluppi della situazione e coordinamento da parte della sede per fornire loro supporto.

Attraverso il coordinamento dell’ufficio commerciale, sulla intranet ADA le agenzie troveranno informazioni, in costante aggiornamento, degli operatori contrattualizzati, in merito ad annullamenti e riprotezioni.



L’ufficio voli è inoltre in contatto con le compagnie aeree e player ferroviari per fornire informazioni sulle policy che stanno adottando e, infine, l’ufficio legale è a disposizione per la gestione di casi particolari.