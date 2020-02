Waynabox: i viaggi a sorpresa arrivano in agenzia e nella gdo

di Oriana Davini

Waynabox, società spagnola nata nel 2015 con un focus sui viaggi a sorpresa, arriva nelle agenzie di viaggi italiane. L'azienda è già presente in Italia dall'estate 2018, ma finora aveva utilizzato il proprio sito come unico canale distributivo: ora invece il prossimo passo è conquistare il trade.

"In Spagna abbiamo introdotto la vendita dei cofanetti Waynabox in adv nell'ultimo trimestre del 2019 - spiega Alessio Mancinelli, marketing and operations IT specialist Europa dell'azienda - e stiamo attentamente considerando la possibilità di estendere entro fine 2020 tale strategia anche ad altri paesi europei tra i quali l'Italia".



Inizialmente, il banco di prova saranno adv top player a Roma e Milano: requisiti e commissioni sono ancora in fase di valutazione. Un ulteriore passo successivo potrebbe essere entrare nel canale della gdo, strategia ad oggi già operativa in Spagna dove i cofanetti Waynabox sono venduti all'interno di Poste Spagnole, Carrefour e "nuovi partner in arrivo". Lo stesso potrebbe succedere in Italia.