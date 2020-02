Viaggi a sorpresa di gruppo: la novità di Waynabox

09:26

I viaggi a sorpresa escono dalla classica dinamica di coppia e approdano nel mondo dei viaggi di gruppo: a portarli è Waynabox, società spagnola specializzata nel settore già operativa anche in Italia.

Dal prossimo autunno, l'idea è di estendere a più persone le stesse modalità al momento riservate a coppie e singoli, per catturare un segmento di clientela giovane: "Crediamo che tale formula sia perfettamente adattabile a viaggi di gruppo per long week-end o più tra amici - conferma Alessio Mancinelli, marketing and operations IT specialist Europa di Waynabox -, soprattutto in concomitanza di momenti ed eventi particolari della vita, come la maturità e l'addio al nubilato o celibato".



Una novità che arriva in concomitanza con l'apertura dell'azienda ai mercati internazionali di lungo raggio, Stati Uniti in primis: "Saremo in grado di offrire viaggi di gruppo a sorpresa anche oltreoceano". O. D.