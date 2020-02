Il 2020 fra AI, green e nuovi mezzi di trasporto: i trend Euromonitor

10:40

Al netto dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus, i consumatori sono in continua evoluzione così come i trend che caratterizzano il mercato.

Secondo uno studio effettuato da Euromonitor International, questo sarà l'anno dell'intelligenza artificiale. Grazie alla tecnologia l'assistenza digitale sta diventando indispensabile nel quotidiano.



Altro trend evidenziato da Euromonitor è la mobilità. In uno scenario in cui la popolazione nelle aree urbane sta crescendo, occorrono nuovi mezzi di trasporto definiti appunto 'frictionless'. E se i ritmi diventano spaventosamente veloci, per le aziende diventa indispensabile riuscire a catturare la fugace attenzione dei consumatori.



Una questione di coscienza

Il 2020 è green. Aumenta, soprattutto tra i giovani, il sentimento di una coscienza ecologica. Motivo per cui sale l'attenzione al riciclo, alla sostenibilità, alla scelta di prodotti eco-friendly.



Un ultimo tassello cruciale è rappresentato invece dall'inclusività con una volontà delle aziende a sviluppare una cultura della cooperazione facilitando chi vive con disabilità mentali o fisiche e spiegando come persone con e senza questi handicap possono concretamente lavorare insieme.



Gaia Guarino