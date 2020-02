Portale Sardegna: Riccardo Maria Di Davide nuovo amministratore indipendente

13:49

Portale Sardegna nomina Riccardo Maria Di Davide nuovo amministratore indipendente dopo aver ricevuto da Antonio Usai le dimissioni dalla medesima carica. Le dimissioni di Usai sono motivate dall’assunzione di una nuova carica all’interno dell’Università degli Studi di Sassari, che la rendono incompatibile con quella di membro di consiglio di amministrazione di società di capitali.

Riccardo Maria Di Davide possiede una pluriennale esperienza nel settore dei mercati finanziari e resterà in carica fino alla data della prossima assemblea degli azionisti.

Assemblea in programma il 16 marzo

Il cda di Portale Sardegna ha poi approvato la relazione illustrativa per l’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario Portale Sardegna 2019-2024-5% per la nomina del rappresentante comune e convocato l’assemblea, che è prevista in prima convocazione il 16 marzo 2020 ed in seconda convocazione per il 17 marzo 2020.