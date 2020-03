12:28

“Sappiamo benissimo che tutta la filiera del turismo sta subendo perdite importantissime”. Il senatore della Lega ed ex ministro del Turismo Gian Marco Centinaio, che ha partecipato ieri alla manifestazione delle agenzie di viaggi davanti al Ministero dello Sviluppo economico, si schiera dalla parte dei dettaglianti.



Nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi (ascolta nel player in alto) Centinaio elenca i problemi cui le agenzie hanno dovuto far fronte negli ultimi giorni. Una crisi paragonabile a quella che aveva seguito il crollo delle Torri Gemelle, sottolinea il senatore. Che elenca anche i problemi cui è incorsa la distribuzione per soccorrere e aiutare i clienti delle agenzie.



