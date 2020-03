Tendenze di viaggio: è l’ora del ‘gramping’

08:00

Si chiama ‘gramping’ l’ultima tendenza di vacanza che arriva dagli Usa ed è sbarcata anche in Europa. Il neologismo deriva dall’unione delle parole grandparents e camping ed è un trend di viaggio che unisce le generazioni.

In sostanza, il gramping propone viaggi dedicati a nonni e nipoti, senza la presenza dei genitori. Il nuovo must si indirizza, in particolare, verso esperienze outdoor e utilizza come principale struttura ricettiva il camping, possibilmente dotato di ogni confort.



Il viaggio skip-gen permette di vivere momenti unici in famiglia alla scoperta di paesaggi incontaminati, dando la possibilità ai nonni di vincere il titolo di migliore compagno di avventure.