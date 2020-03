08:04

Si possono raccontare molte cose. Ma a volte bastano 30 secondi di video per far vedere la realtà dei fatti. È questa la via che ha scelto Typically Holidays, un tour operator inglese che, come aveva già raccontato TTG Italia aveva deciso di mostrare ai propri clienti il vero volto dell’Italia, a dispetto dell’immagine che può essere veicolata fuori dai confini, per contrastare l’effetto Coronavirus.

Il messaggio è chiaro: business as usual. In Italia tutti i servizi sono operativi e il Paese è in grado di accogliere i turisti come sempre.



Nei video, visibili anche qui di seguito, il titolare Daniele Broccoli ha intervistato alcuni clienti all’aeroporto di Pisa oltre a un tassista di Firenze. Il quale, senza troppi giri di parole, risponde di avere più paura di sua moglie che del coronavirus. E non mancano anche le immagini da Pompei, uno dei luoghi italiani più famosi nel mondo.



La normalità dell’Italia di tutti giorni: pochi secondi che valgono più di molte parole.



Ecco alcuni dei video pubblicati sulla pagina Facebook del tour operator: