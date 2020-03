Patané, Confturismo: “Servono provvedimenti per dare ossigeno alle imprese”

10:16

“Serve, da subito, prendere provvedimenti forti per immettere liquidità nel sistema dando un po’ di ossigeno alle imprese del settore; ma è necessario anche intervenire a livello governativo per far terminare i blocchi all’ingresso degli italiani nei paesi esteri e i blocchi ai flussi turistici degli stranieri verso l’Italia”. Così Luca Patané, presidente di Confturismo-Confocommercio, richiama l’attenzione sulle imprese del settore travel, messe a dura prova dalle conseguenze del Coronavirus.

Il numero uno dell’associazione richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire sulla comunicazione: “Dobbiamo eliminare l’isteria dal sistema ricostruendo da subito un messaggio rassicurante e veritiero dello stato delle cose in Italia”.