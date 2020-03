Leolandia riaprirà il 28 marzo con la PJ Masks City

16:23

Leolandia ha deciso di posticipare la data di apertura della stagione 2020: visto il periodo che sta attraversando il Paese, il parco ha annunciato di voler far slittare di due weekend la sua inaugurazione.

Ma la nuova data di apertura, il 28 marzo, porterà ai primi frequentatori del parco una sorpresa: sarà infatti quella l’occasione in cui le Miracle Tunes terranno proprio a Leolandia il loro primo show. Julie, Emily Jasmine, Charlotte e Sophia saranno a parco per una serie di esibizioni in esclusiva, durante le quali interpreteranno le loro hit più famose e faranno ballare grandi e piccini con i passi delle coreografie tratte dalla serie TV.



Inoltre, la stagione 2020 per leolandia è caratterizzata da debutto di PJ Masks City, la prima e unica area a tema del mondo dedicata agli eroi della serie televisiva campione di ascolti in Italia e all’estero. Varcata la soglia di PJ Masks City si entrerà nel vivo delle avventure di Connor, Greg e Amaya, i 3 bambini che di notte, indossati i loro “Superpigiamini”, si trasformano in Gattoboy, Geco e Gufetta, supereroi mascherati pronti a difendere la città.



Grazie a realistiche e dettagliate scenografie, unite all’impiego di effetti speciali che ricreano un ambiente totalmente immersivo ed interattivo, anche i visitatori di PJ Masks City si trasformeranno in supereroi.