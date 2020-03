Il fuel resta sotto la soglia dei 600 dollari

15:55

Fuel ancora in calo. Per il secondo mese consecutivo, a febbraio, il costo medio per tonnellata metrica del carburate si mantiene sotto quota 600 dollari. Sensibile il calo rispetto al mese precedente: -14,4%, pari a un decremento di 86,03 dollari.

Nell’ultima settimana, complice la situazione complessiva del trasporto aereo legata alla vicenda Coronavirus, il costo del carburante si è attestato a 468,78 dollari.



Rispetto al febbraio dello scorso anno, evidenziano ancora i dati diffusi da Fto, il calo è stato del 18,9%, per un -119,11 dollari.



Per quanto riguarda il cambio valutario, il valore si attesta a 1,09050 dollari per un euro, con un deprezzamento dell’1,76% rispetto al mese precedente.