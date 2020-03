Fiavet Toscana: assemblea straordinaria il 9 marzo

09:46

Dopo le recenti evoluzioni della vicenda Coronavirus e il loro impatto sul turismo, Fiavet Toscana ha deciso di convocare un’assemblea straordinaria per lunedì 9 marzo a Firenze. Obiettivo dell’iincontro, oltre all’analisi della situazione, la definizione di una “strategia da poter articolare nelle prossime settimane in rapporto agli sviluppi della situazione più generale del paese”, come riporta una nota della territoriale.

Fiavet Toscana intende infatti “dar conto agli associati delle azioni che stiamo intraprendendo e condividere le richieste che vogliamo presentare alle varie unità di crisi, al fine di migliorarle e renderle sempre più puntuali”.



All’assemblea sarà presente anche l’avvocato Francesco Tessari, il consulente legale di Fiavet Toscana per analizzare le circolari e le disposizioni degli ultimi giorni e rispondere ai dubbi degli associati.