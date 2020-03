11:24

Viaggi di istruzione, congressi ed eventi: sono questi gli ambiti del turismo maggiormente toccati dal nuovo decreto della Presidenza dei ministri datato 4 marzo.

Il provvedimento amplia e prolunga alcune delle misure già prese nei giorni scorsi. Nel dettaglio, come precisato alla fine del documento, le disposizioni contenute restano valide fino al 3 aprile.



Cosa dice il decreto

Sino a questa data, recita il documento, è differita “a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni attività convegnistica o congressuale”. Inoltre sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura” in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.



E ancora, “sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.



Il testo completo può essere letto a questo link.