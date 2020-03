Sospesa Btm Napoli: “Dopo il 3 aprile le nuove date per la ripartenza”

13:30

Bmt Napoli prende una pausa di riflessione. L’appuntamento, rimandato a maggio a causa dell’epidemia di coronavirus, congela al momento le date, a seguito delle nuove misure di prevenzione relative all’espansione del coronavirus su tutto il territorio nazionale stabilite dal decreto del Consiglio dei ministri del 4 marzo.

“Abbiamo deciso di sospendere la ventiquattresima edizione della Bmt di Napoli in attesa del giorno 3 aprile, data di scadenza indicata dal decreto emanato dal Consiglio dei Ministri – dice Angioletto De Negri, patron della manifestazione -. Provvederemo a tenervi costantemente informati e comunicheremo le nuove date di svolgimento del nostro appuntamento professionale dedicato al turismo non appena saremo in grado di stabilirle con certezza”.



De Negri, nella sua comunicazione, non rinuncia a dare a tutto il comparto una sferzata di energia. “Il mio accanimento nel cercare di riuscire a incontrarci tutti, ma dico tutti alla ventiquattresima edizione della Bmt è finalizzato a far capire quale è la nostra importanza e la nostra capacità di reagire non solo per la passione che ci lega alla nostra professione, ma perché consapevoli del grande valore della nostra realtà professionale nell’economia generale – dice ancora -. Il mio impegno sarà rivolto a far sì che la Bmt possa essere il punto di svolta e la ripartenza per metterci alle spalle un momento storico che questa generazione di imprenditori non pensava di dover vivere e farò di tutto per avere all’inaugurazione di Bmt 2020 il maggior numero di presenze valide e significative di rappresentanti del Governo per facilitare un confronto organizzato e costruttivo”.