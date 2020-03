Il mercato che resiste lunedì prossimo su TTG Magazine

15:54

È stato il giornale più difficile da preparare quello che verrà distribuito a partire da lunedì prossimo e che sarà online sempre dalla stessa data nella digital edition su www.ttgitalia.com.

TTG Italia guarda avanti come sta cercando di fare tutto il comparto, che in questi giorni è in trincea in una situazione in continua evoluzione e che sta mettendo a dura prova tutti, nessuno escluso.



Noi sulla nostra piattaforma web vi stiamo aggiornando ora per ora sugli sviluppi e su tutto quanto ruota intorno al mondo del turismo. E lunedì, come sempre, ci sarà il nostro giornale con gli approfondimenti per dopo, per quando la macchina potrà ripartire. Con un imperativo: guardare avanti.