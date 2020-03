di Isabella Cattoni

A oggi risulta difficile intuire quale direzione prenderà la situazione nelle prossime settimane, ma in casa di M&Partners Insurance Broker una cosa è certa: è necessario non fermarsi e continuare a proporre al mercato soluzioni innovative che che rispondano alle problematiche attuali.

La nuova polizza

È da questa convinzione che prende forma la nuova polizza, che verrà ufficialmente presentata durante TTG Travel Experience ma che viene già proposta ai clienti ai quali la società sta fornendo consulenza. “Si tratta di una polizza che ha l’obiettivo di coprire i danni indiretti connessi alla perdita di fatturato - spiega Massimiliano Masaracchia (nella foto), responsabile divisione turismo di M&Partners -. Uno strumento al servizio di agenzie di viaggi, tour operator e operatori del comparto turistico in generale. Pensata proprio per sostenere chi, in casi di forza maggiore come quello attuale, subisce danni per la perdita di profitto. Uno strumento per cautelarsi e salvaguardare la propria attività assolutamente attuale in questo periodo”.



Le polizze da annullamento

Per quanto invece riguarda l’estensione agli effetti da coronavirus delle polizze di annullamento, Masaracchia ricorda come “alcuni player si siano organizzati in tal senso. M&Partners non ritiene di dover introdurre nuove estensioni, in quanto la nostra polizza ‘all risks’ già copre ogni eventualità grazie a un prodotto estremamente completo”.

La polizza da annullamento di M&Partners consta di cinque diversi prodotti, che vanno da quello base al Superstar, comprensivo di tutto, a un pricing in linea con il mercato. “La nostra politica non è ispirata al low pricing a tutti i costi, ma a garantire un ottimo prodotto al giusto prezzo”.



Il futuro

Per quanto riguarda il futuro, il messaggio di Masaracchia è improntato all’ottimismo: “La situazione si sta lentamente normalizzando. Occorre muoversi con meno panico e maggiore tranquillità. Se al momento il comparto Mice è assolutamente fermo, il leisure potrebbe registrare una ripresa da maggio-giugno sul fronte dei soggiorni in Italia”.