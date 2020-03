Fogel, Booking: “Viaggiare è un bisogno, il mercato si riprenderà”

11:31

“Il business ripartirà: viaggiare è un bisogno fondamentale delle persone”. A lanciare questo messaggio di speranza per il settore è il ceo di Booking, Glenn Fogel, che nel presentare i risultati della sua azienda ha evidenziato come il coronavirus porterà a un calo massimo dei pernottamenti su Booking quantificabile in un 10 per cento.

Anche il crollo sul mercato azionario, che ha accomunato Booking ad altre realtà quali Expedia e Tui, secondo preferente.com si sta stabilizzando, segno che gli investitori incominciano a intravvedere la possibilità che si stia avvicinando la fine del crollo dei consumi turistici. Lo scenario ipotizzato da Fogel prevede, nel giro di poche settimane, il verificarsi una situazione di ‘rimbalzo’ delle entrate, che potrebbe dunque salvare ancora l’alta stagione.