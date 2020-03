Il messaggio di ‘Unione agenzie di viaggi italiane’: “Insieme ce la faremo”

14:35

Gli agenti di viaggi si mobilitano in un momento storico che richiede coesione e iniziative concrete. Quotidianamente riceviamo in redazione a TTG Italia messaggi di commento sulla situazione con la certezza che, rimanendo uniti, anche questi giorni diventeranno solo un brutto ricordo.

Pubblicità

L'unione fa la forza

Per questo ospitiamo il messaggio di Sergio Bosio di Life Viaggi & Vacanze di Rovato, che ha dato vita al gruppo ‘Unione agenzie di viaggi italiane’.



Bosio spiega come “il nostro gruppo si chiama ‘Unione agenzie viaggi italiane’ un nome che deve diventare un mantra per cercare una soluzione che tuteli in primis la sopravvivenza dei titolari delle adv (e di conseguenza pure i loro dipendenti). Voglio dedicare i prossimi mesi - prosegue Bosio - a concretizzare una formula che ci permetta di resistere e poter continuare a lavorare senza dover ipotecare la casa o il futuro delle nostre famiglie".



Il futuro

“Dopo le bastonate prese negli anni passati tra crisi economiche, guerre, calamità, tagli di commissioni non ci meritavamo la peste del 2020. Dovremo affrontare almeno 5 mesi infernali, credo poco negli aiuti di stato ma credo molto nell’olio di gomito, nelle nostre capacità/ competenze, nel nostro spirito di sacrificio, nella nostra passione e nel nostro entusiasmo per quello che per noi resta ‘ il lavoro più bello del mondo”.



“Quando la normalità tornerà - conclude Bosio - noi dovremo essere pronti e sereni per riempire aeroporti e cieli, mari città e montagne. Uniti anzi Unione agenzie viaggio italiane ce la farà. Primo obbiettivo salvare lavoro (ed interessi) di ogni nostro imprenditore. In bocca al lupo a tutti noi!.