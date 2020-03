Volonline, la sfida di Mister Holiday continua

19:30

Ci sono operatori monopolisti, in grado di offrire prodotti o format unici e immediatamente riconoscibili. E poi c'è Volonline, tour operator sui generis che non vende prodotti ma servizi. "Siamo come una sartoria che usa la stampante laser per tagliare vestiti di alta qualità, venduti con il brand dell'agenzia - spiega il presidente, Luigi Deli -: il nostro valore è nella selezione a monte della materia prima e ovviamente nel warning alle agenzie".

L'operatore nel 2019 ha registrato 30 milioni di euro di giro d'affari ai quali se ne aggiungono altri 35 di biglietteria aerea. Considerando anche le consociate, tra cui Mister Holiday, la cifra raggiunge i 100 milioni... (continua nella digital edition)